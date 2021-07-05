СМИ: Xiaomi Mi Pad 5, Mi MIX 4, MIUI 13, Mi CC11 выйдут к концу лета

Во второй половине 2021 года компания Xiaomi выпустит несколько новых продуктов — аппаратных и программных. Это, в частности, прошивка MIUI 13. Помимо неё ожидаются также планшет Mi Pad 5, а также смартфоны Mi MIX 4 и Mi CC11.

Mi Pad 5 будет мощной «таблеткой», а Mi MIX 4 станет первым смартфоном Xiaomi с камерой под дисплеем. Версия же Mi CC11 станет «дизайнерской» — там будет упор на камеру.

Помимо этого, ожидается ещё несколько устройств, данных о которых пока нет. В целом, помимо Mi CC11 будет ещё 12 девайсов. Скорее всего, они выйдут в линейках Mi, Redmi и Poco в зависимости от региона.

👉 Получайте самое новое в Вконтакте и Telegram