MIUI 13 в разработке: Mi Mix 4 получит MIUI 12.5

Xiaomi готовит свой новый флагман Mi Mix 4. Поэтому появляется все больше подробностей об этом устройстве.

Инсайдер Digital Chat Station поделился новой информацией о Mi Mix 4. Ему можно доверять, так как он первым точно сообщил даты выхода Redmi K30, K40, Xiaomi Mi 10 и Mi 11.

Смартфон будет поставляться с предустановленной прошивкой MIUI 12.5, так как выход MIUI 13 перенесли на более поздний срок. Тоже самое коснется и остальных новинок Xiaomi, включая планшет Xiaomi Mi Pad 5.

На данный момент известно, что Xiaomi Mi Mix 4 будет первым смартфоном компании с подэкранной камерой. У него будет изогнутый 6,67-дюймовый экран с разрешением 1080+; процессор Snapdragon 888+, 50-мегапиксельная камера с датчиком ISOCELL GN1s и память uMCP5. Проводная зарядка будет на 120 Вт, беспроводная — 70-80 Вт. Вес новинки составит 226 г.

Выход Xiaomi Mi Mix 4 ожидается в августе этого года.