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Новости

Cтало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13

Сетевые ресурсы сообщили, что скоро компания Xiaomi выпустит обновление до MIUI 13 для ряда смартфонов самой Xiaomi, а также брендов Redmi и POCO. При этом некоторые модели перейдут на Android 12, а другие получат только обновление интерфейса.

Как отмечается, на данный момент бета-тестирование закрытое. А новый этап стартует 27 ноября и продлится до 16 декабря 2021 года. Таким образом, ЗБТ завершится в день анонса Xiaomi 12.

Само собой, список пока не подтверждён официально. Потому в будущем стоит ожидать коррекций.

Источник:
xiaomiui
Андрей Галадей

Андрей Галадей

Любитель железок, старых игр и Linux.

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