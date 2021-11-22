Cтало известно, какие смартфоны Xiaomi получат MIUI 13

Сетевые ресурсы сообщили, что скоро компания Xiaomi выпустит обновление до MIUI 13 для ряда смартфонов самой Xiaomi, а также брендов Redmi и POCO. При этом некоторые модели перейдут на Android 12, а другие получат только обновление интерфейса.

Как отмечается, на данный момент бета-тестирование закрытое. А новый этап стартует 27 ноября и продлится до 16 декабря 2021 года. Таким образом, ЗБТ завершится в день анонса Xiaomi 12.

Само собой, список пока не подтверждён официально. Потому в будущем стоит ожидать коррекций.