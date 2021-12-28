Представлена прошивка MIUI 13

Компания Xiaomi анонсировала фирменную оболочку MIUI 13, которую уже называют самой плавной. Сообщается, что в системе плавность работы повысилась на 15–52% по сравнению с MIUI 12.5. Также заявлено, что за 36 месяцев использования скорость чтения и записи снизятся менее чем на 5%.

Прошивка получила три функции защиты конфиденциальности: сканирование лица, водяные знаки и защиту от электронного мошенничества. Суть в том, что в системе есть механизм распознавания внешности пользователя, который «видит» только лицо. Так на фото в системе можно наложить водяные знаки, чтобы повысить защиту. Как утверждается, разблокировать систему с помощью фото будет сложнее.

Помимо этого, в MIUI 13 система будет следить за недобросовестными приложениями, которые могут собирать личные данные.

Наконец, в этой версии добавлены новые обои, темы, системные звуки, виджеты, анимации и другие графические нововведения.

На первом этапе новую систему получат такие модели:

Xiaomi Mi 11 Ultra;

Xiaomi Mi 11 Pro;

Xiaomi Mi 11;

Xiaomi Mi Pad 5 Pro 5G;

Xiaomi Mi Pad 5 Pro;

Xiaomi Mi Pad 5.

Для них обновление выйдет в январе. Остальным придётся ждать дольше.