Xiaomi опровергла скорый выход MIUI 13

Август должен стать интересным. От Xiaomi ждут большую презентацию с анонсом новинок и появление оболочки MIUI 13. Однако выход последней может задержаться.

Китайский инсайдер Digital Chat Station сообщил в Weibo, что все новинки Xiaomi будут работать под управлением MIUI 12.5. В комментариях к его записи отметился глава PR-отдела Xiaomi Ван Хуа заявив, что Xiaomi работает над улучшением MIUI 13.

Так или иначе в августе мы увидим новые устройства Xiaomi, а вот MIUI 13 придётся подождать, минимум до осени.