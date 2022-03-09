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Новости

Обновление MIIU 13 начали получать старые смартфоны Xiaomi

Xiaomi начала распространять MIUI 13 для старых смартфонов. Пока обновление весом 4,3 ГБ доступно на территории Китая.

По словам производителя в марте обновление должны получить следующие модели:

  • Redmi K40 Pro
  • Redmi K40
  • Redmi K30 Pro Zoom Edition
  • Xiaomi MIX 4
  • Xiaomi 11 Youth Edition
  • Xiaomi 10S
  • Redmi Note 10 Pro
  • Redmi K40 Game
  • Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
  • Mi 10
  • Mi 10 Pro
  • Redmi K30 Pro
  • Redmi Note 10
  • Xiaomi Civi.

Проверить наличие обновления можно в Настройках в пункте Обновление программного обеспечения.

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Источник:
Gizmochina

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