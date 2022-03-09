Обновление MIIU 13 начали получать старые смартфоны Xiaomi

Xiaomi начала распространять MIUI 13 для старых смартфонов. Пока обновление весом 4,3 ГБ доступно на территории Китая.
По словам производителя в марте обновление должны получить следующие модели:
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40
- Redmi K30 Pro Zoom Edition
- Xiaomi MIX 4
- Xiaomi 11 Youth Edition
- Xiaomi 10S
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi K40 Game
- Redmi K30S Extreme Commemorative Edition
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 10
- Xiaomi Civi.
Проверить наличие обновления можно в Настройках в пункте Обновление программного обеспечения.
Подпишитесь на наш Telegram. Там много интересного!
Комментарии