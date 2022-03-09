Обновление MIIU 13 начали получать старые смартфоны Xiaomi

Xiaomi начала распространять MIUI 13 для старых смартфонов. Пока обновление весом 4,3 ГБ доступно на территории Китая.

По словам производителя в марте обновление должны получить следующие модели:

Redmi K40 Pro

Redmi K40

Redmi K30 Pro Zoom Edition

Xiaomi MIX 4

Xiaomi 11 Youth Edition

Xiaomi 10S

Redmi Note 10 Pro

Redmi K40 Game

Redmi K30S Extreme Commemorative Edition

Mi 10

Mi 10 Pro

Redmi K30 Pro

Redmi Note 10

Xiaomi Civi.

Проверить наличие обновления можно в Настройках в пункте Обновление программного обеспечения.

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