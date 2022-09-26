Xiaomi выпустила воздухоочиститель Mijia Ultra, который способен обрабатывать площадь до 400 м3 в час. Технологию для устройства компания разрабатывала вместе с Институтом процессов Академии наук Китая.

Сейчас новинка доступна для предзаказа за $670, позже поднимается до $770. Выглядит устройство как небольшой холодильник с выдвижными секциями.

Mijia Ultra получил твердотельный датчик формальдегида с точностью распознавания 0,01 мг/м3. Сообщается, что установленная технология позволяет непрерывно разлагать формальдегид на воду и углекислый газ без вторичного загрязнения. Эффект от процесса в 10 раз превышает национальный стандарт в Китае. На выходе пользователи получают максимально очищенный воздух.

Помимо этого, воздухоочиститель имеет фотоэлектрическую систему двойной самоочистки и четыре генератора. Дополнительно воздух обрабатывает воздух с помощью ультрафиолетовых ламп. В общем, производитель обещает пространство без вирусов и бактерий, на сколько это возможно.

Предзаказ на воздухоочиститель Xiaomi Mijia Ultra пока что можно оформить только на китайской площадке JD.

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