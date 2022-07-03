Xiaomi выпустила огромный холодильник Mijia Refrigerator 536L за $330

Сегодня Xiaomi представила доступный холодильник с длинным названием Mijia Refrigerator 536L категории Sidy-by-Side. Производитель заявляет, что в него вместится 487 яблок или 309 коробок мороженого. Ничего более убедительного мы не слышали, соответственно, надо брать.

Стоимость новинки начинается от $330. У холодильника две вертикальные двери, морозильное отделение объемом в 189 литров, основное — в 347 литров.

У Mijia Refrigerator 536L установлен инверторный компрессор, а заявленный уровень шума составляет 36 дБ. Энергопотребление оценивается в 40 Вт/ч.

Также есть технология Frost Free, которая будет следить за равномерным распределением воздуха по холодильному отделению, что, в свою очередь, будет мешать образованию наледи и спасет от размораживания холодильника. При этом, технология избегает прямого обдува ингредиентов, а значит, фрукты и овощи не будут сморщиваться.

Надеемся, что кто-нибудь проверит информацию про вместимость 487 яблок и поделится результатами с нами.

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