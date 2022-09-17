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Новости

Xiaomi выпустила холодильник на 17 отделений за $313

Xiaomi выпустила холодильник, у которого четыре поперечных двери. Новинка носит полное название Xiaomi Mijia cross door 430L.

Пока что холодильник доступен на китайском рынке по вполне привлекательной цене — 2199 юаней ~ $313.

В Xiaomi Mijia 430L четыре дверцы, внутри 17 отделений для каждого типа продуктов. Во всех отсеках можно регулировать температуру. Общий объем — 430 л, сколько конкретно в холодильном и морозильном отделении не сообщается.

Максимальная громкость работы не превышает 36 дБ, уровень антибактериальной защиты составляет 99,99%.

Сейчас новинка доступна для предзаказа на китайской площадке JD.

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Источник:
Ithome, Jd

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