В России появился беспроводной пылесос Xiaomi Mi Vacuum Cleaner G9

На российском рынке появился беспроводной пылесос Mi Cordless Stick Vacuum Cleaner G9 от Xiaomi.

Компактная беспроводная модель Mi Vacuum Cleaner G9 с мощностью 120 аВт способна быстро всасывает пыль, грязь, волосы и различный мусор даже такого размера, как кофейные зерна или хлопья. Устройство получило умную щетку под названием Anti-Tangle Brush, которая оснащена системой самостоятельной очистки.

Аккумулятор ёмкостью 2500 мАч позволяет пылесосу работать до 60 минут в стандартном режиме без подзарядки. Также к модели можно подключить резервную сменную батарею, чтобы продлить время уборки до 120 минут за раз. Всего на 100% зарядку уйдет около 3,5 часов.

К пылесосу прилагается ряд аксессуаров, благодаря которым модель может отвечать индивидуальным потребностям при уборке. Выбор щеток и насадок позволяет пылесосу подходить для разных сценариев очистки. Также устройство позволяет пылесосить не только пол и ковры, но и диван, кровать, клавиатуру компьютера или кондиционер.

Приобрести пылесос Mi Vacuum Cleaner G9 можно в официальном магазине Xiaomi на AliExpress. Стоимость устройство составляет 15 477 рублей.

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