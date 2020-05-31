Появилась дата анонса Xiaomi Mi Band 5
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Новости

Появилась дата анонса Xiaomi Mi Band 5

Официальный аккаунта Xiaomi Mall в WeChat объявил дату презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.

Если опираться на полученные данные из Китая, то анонс нового устройства должен состоятся 11 июня. Технические и внешние данные остаются до сих пор в секрете. По слухам Mi Band 5 сможет отслеживать уровень кислорода в крови, а также менструальный цикл. Кроме того, появятся более 11 режимов тренировок, поддержка голосового помощника Alexa и модуль NFC для совершения бесконтактных платежей.

  • Mi Band 5 3

Внешний вид остаётся под большим вопросом. По появившимся изображениям в Сети, корпус мало чем отличается от предыдущего поколения, кроме увеличенного дисплея и тонких рамок.

На днях российское подразделение Xioami представила обновлённую версию Xiaomi Mi Band 4.

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