Появилась дата анонса Xiaomi Mi Band 5

Официальный аккаунта Xiaomi Mall в WeChat объявил дату презентации нового фитнес-браслета Xiaomi Mi Band 5.

Если опираться на полученные данные из Китая, то анонс нового устройства должен состоятся 11 июня. Технические и внешние данные остаются до сих пор в секрете. По слухам Mi Band 5 сможет отслеживать уровень кислорода в крови, а также менструальный цикл. Кроме того, появятся более 11 режимов тренировок, поддержка голосового помощника Alexa и модуль NFC для совершения бесконтактных платежей.

Внешний вид остаётся под большим вопросом. По появившимся изображениям в Сети, корпус мало чем отличается от предыдущего поколения, кроме увеличенного дисплея и тонких рамок.

На днях российское подразделение Xioami представила обновлённую версию Xiaomi Mi Band 4.