Телевизор Xiaomi TV на 75 дюймов сильно подешевел в Китае

Китайская торговая площадка JD объявила о запуске большой распродажи. В её рамках можно приобрести топовый смарт-телевизор Xiaomi на 75 дюймов всего за $420 (~26 тысяч рублей). Если быть точнее, то речь идёт о модели TV EA70 2022 (L70M7-EA).

Характеристики Xiaomi TV EA70 2022 (L70M7-EA) на среднем уровне. Корпус телевизора выполнен из металла, есть поддержка 4К с частотой 60 Гц, 1,5 Гб оперативной памяти, четырёхъядерный процессор Arm Cortex-A35 и два динамика общей мощностью 20 Вт.

До момента распродажи стоимость Xiaomi TV EA70 2022 (L70M7-EA) составляла $765 (~48 тысяч рублей).

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