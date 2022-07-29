Не только гаджеты: полезные вещи для быта и дома

С каждым годом список устройств для дома пополняется с какой-то невероятной скоростью. Какие-то остаются незамеченными, какие-то быстро обесцениваются, но есть такие вещи которые упрощают наш быт и становятся незаменимыми.

В этот раз мы решили не останавливаться на одной технике, а собрали именно те вещи, которыми сами пользуемся и хотим поделиться своими покупками с вами. Все их можно купить в России и они не станут пустой тратой денег.

Воздухоочиститель TCL breeva A2

Воздухоочиститель один из тех гаджетов, которые покупаешь, а потом думаешь как же я раньше без него жил. Сам breeva A2 Wi-Fi похож на небольшую тубу. Внутри него многоступенчатая система фильтрации, которая борется с вредными микроорганизмами, аллергенами, неприятными запахами, дымом и даже пыльцой.

У breeva A2 Wi-Fi есть сенсорная панель управления и фирменное приложение, поэтому с его использованием быстро разберется любой человек. Воздухоочиститель формирует поток, который распространяется на 360° вокруг него. Также есть возможность установить таймер и скорость, а качество воздуха отслеживает специальный индикатор, который меняет подсветку.

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Кухонные ножи Zepter

Хороший кухонный нож — вещь незаменимая в быту. Чаще всего «тот самый» ищется долго, но потом поселяется на годы и даже десятки лет. В этом вопросе рекомендуем присмотреться к качественным вариантам от Zepter.

Например, универсальный нож Сантоку и нож для чистки овощей. Их рукоятки выполнены из натурального дуба, а сами лезвия из булатной стали X50 CrMoV15. Крепкие, острые, антибактериальные и точные — в них есть все для долгой и постоянной службы на кухне. Кстати, производят ножи в Германии вручную с помощью традиционной кузнечной ковки. Однозначно, классная вещь — сами пользуемся и вам рекомендуем.

Купить нож Сантоку от Zepter

Купить нож для чистки овощей от Zepter

Умная настольная лампа Xiaomi

Продолжаем рекомендовать к покупке настольную лампу от Xiaomi. Металлический корпус, стильный внешний вид, плавная работа и управление через приложение и голосовых ассистентов.

В основании есть панель управления с «крутилкой», позволяющая регулировать температуру света, изменять режим освещения и проводить более тонкую настройку. Благодаря этому можно настроить комфортное для своих глаз освещение, начиная от холодного света и заканчивая максимально тёплым. В итоге складываем внешний вид с функционалом и получаем идеальную лампу!

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Настольная игра Ticket to Ride

Если вы любите собирать друзей, то всегда можно поиграть в настольные игры. Например, Ticket to Ride, которая понравится, без преувеличения, всем.

Игра сделана качественно, а правила максимально просты. Каждому игроку предстоит построить железную дорогу из пункта А в пункт Б, а также составить жесткую конкуренцию другим игрокам.

У Ticket to Ride множество вариаций, но лучше всегда начинать с классической версии «Ticket to Ride: Европа». Начните с нее, а дальше дарите друзьям версии с другими странами.

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Зубная щётка Xiaomi

Должный уход за зубами должен быть у каждого. Поэтому настоятельно рекомендуем звуковую электрическую зубную щётку. Встроенный вибродвигатель выдаёт до 39600 колебаний за минуту, что позволяет очистить даже застарелый налёт всего за 4 недели.

Все компоненты набора изготовлены из отличного гипоаллергенного полимера, который не теряет своего цвета и прослужит длительное время.

Щетка Xiaomi SOOCAS X3U не боится воды, благодаря защите IPX7, а одного полного заряда хватит более чем на месяц работы.

Купить зубную щётку Xiaomi в Big Geek

На этом первую подборку завершаем. Напишите в комментариях, что из перечисленного у вас есть дома или поделитесь своими полезными находками.

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