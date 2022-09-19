Появились цена и изображение первого планшета Redmi

Инсайдер под ником kacskrz опубликовал в Твиттере рекламное изображение первого планшета Redmi и раскрыл его ценник.

Ранее внешний вид уже был раскрыт на рендерах. По слухам, новинка получит 11-дюймовый дисплей с разрешением 2К, чипсет MediaTek Helio G99, 3/4 ГБ оперативной памяти и аккумулятор на 7800 мАч с быстрой зарядкой 22,5 Вт

По данным инсайдера, стоимость планшета Redmi будет начинаться от $230 (~14 200). Выход новинки может состояться уже этой осенью.

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