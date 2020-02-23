В России появился новый Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC
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Новости

В России появился новый Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC

Поддержка бесконтактных платежей была в браслете и раньше, но только для китайского рынка. Теперь функция NFC заработала и в России.

Новая версия больше никак не отличается от своего предшественника. Такой же AMOLED-диcплей с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 120×420 пикселей.

  • Mi Band 4 Nfc Russia
  • Mi Band 4 Nfc Russia 1

Чтобы подключить бесконтактную оплату в Mi Band нужно зайти в приложение Mi Fit на смартфоне и добавить банковскую карту с поддержкой NFC.

Новая версия Xiaomi Mi Band 4 с NFC обойдётся в 3 990 рублей. Продажи начнутся с 16 июня.

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