В России появился новый Xiaomi Mi Band 4 с поддержкой NFC

Поддержка бесконтактных платежей была в браслете и раньше, но только для китайского рынка. Теперь функция NFC заработала и в России.
Новая версия больше никак не отличается от своего предшественника. Такой же AMOLED-диcплей с диагональю 0,95 дюйма и разрешением 120×420 пикселей.
Чтобы подключить бесконтактную оплату в Mi Band нужно зайти в приложение Mi Fit на смартфоне и добавить банковскую карту с поддержкой NFC.
Новая версия Xiaomi Mi Band 4 с NFC обойдётся в 3 990 рублей. Продажи начнутся с 16 июня.
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