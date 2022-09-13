Xiaomi выпустила внешний аккумулятор с магнитной зарядкой для iPhone

Компания Xiaomi выпустила вертикальную док-станцию с магнитным повербанком для iPhone 13 и iPhone 12. Оба аксессуара поставляются вместе под названием Xiaomi Magnetic Wireless Power Bank.

Станция позволяет установить смартфон с повербанком, при этом будет происходить одновременная зарядка самого внешнего аккумулятора и смартфона. Также при желании можно заряжать iPhone в чехле.

Ёмкость магнитного аккумулятора составляет 5000 мАч, а мощность до 20 Вт. Дополнительно в устройстве есть система безопасности, которая оповестит о сторонних металлических предметах.

Аккумулятор со станцией от Xiaomi можно будет купить в Китае с 16 сентября за 199 юаней (~1730 рублей).

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!