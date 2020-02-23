Xiaomi Mi Band 5: первые живые фотографии

В Weibo (китайский аналог Твиттера) появились первые живые фотографии нового браслета Xiaomi Mi Band 5. По заявлению автора в них расположился дисплей на 1,2 дюйма, а дизайн остался прежним.

Площадь дисплея увеличилась из-за более тонких рамок, а сам корпус претерпел минимальные изменения.

По слухам в новом поколении Mi Band 5 появится функция измерения уровня кислорода в крови, а женщины смогут следить за менструальными циклами. Кроме того, добавится новый тип мониторинга тренировок.

Xiaomi Mi Band 5 могут представить уже этим летом, ориентировочно в июне. Стоимость новинки составит 179 юаней или около 3 тысяч рублей в России.