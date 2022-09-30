Планшет Redmi Pad показали на видео

На будущей неделе ожидается презентация первого планшета Redmi — модели Redmi Pad. Однако уже сейчас в сети появилось видео, которое демонстрирует распаковку и экспресс-обзор устройства. Также ролик подтвердил внешний вид и характеристики новинки.

Ролик записал испанский блогер YouTube-канала Eufracio López 502. Он показал комплектацию планшета — вместе с ним в коробке идёт кабель USB Type-C и адаптер питания на 22,5 Вт. Планшет оснащён 10,61-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2000х1200 пикселей и частотой обновления изображения в 90 Гц.

Внутри установлен процессор MediaTek Helio G99, 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ постоянной памяти. Также есть четыре динамика с поддержкой Dolby Atmos. Основная и фронтальная камеры оснащены модулями по 8 МП.

Ёмкость батареи составляет 8000 мА·ч, есть поддержка быстрой зарядки на 18 Вт.

Планшет представят 4 октября, предполагается, что он будет стоить не более 250 евро.

Ещё больше интересного в нашем новом Телеграм-канале!