Xiaomi Mi 12 обзаведется новым стандартом оперативной памяти

Компания JEDEC, которая является мировым лидером в сфере разработки стандартов для микроэлектроники, анонсировала выход нового стандарта оперативной памяти – LPDDR5X. От своего предшественника этот стандарт отличается наличием трех основных улучшений.

Увеличение скорости: с 6400 до 8533 Мбит/с;

Улучшение целостности сигнала посредством эквализации TX/RX;

За счет применения функции адаптивного управления обновлением Adaptive Refresh Management, повышена стабильность и надежность.

Говоря же о смартфоне Xiaomi Mi 12 стоит упомянуть наличие самого последнего чипсета – Snapdragon 898. Правда, пока точно неизвестно его правильное название: Snapdragon 898 или Snapdragon 895. Актуальным и последним смартфоном от Xiaomi является Xiaomi Mi 11, работающий на чипсете Snapdragon 888.