Xiaomi Mi 11 получит сверхширокоугольный объектив высокого разрешения

Представители Xiaomi и Redmi приучили нас к емким аккумуляторам в своих устройства. Похоже, они попытаются задать еще один тренд – сверхширокоугольные камеры с высоким разрешением. По крайней мере, об этом говорят утечки. Так, представители Digital Chat Station предполагают, что вместо модуля, разрешением 13 МП, в Xiaomi Mi 11 мы увидим сенсор на 48 МП.

Довольно неожиданное решение, если учесть, что размер пикселей такого модуля доходит до 0,8 мкм. Это неожиданно, так как если даже сравнивать с подобно-ориентированными устройствами от других производителей, то лишь Huawei Mate 40 Pro и Samsung Galaxy S20 Ultra могут соперничать в этом показателе. Но и у них модули всего лишь разрешением 20 и 12 МП.

Если продолжить разговор об оптической составляющей, то больше изменений мы вряд ли увидим, то есть основным датчиком останется модуль на 108 МП. Как видимо, это прямо-таки гремучая смесь с суммарным разрешением в 150 МП. Кстати, есть вероятность, что и Apple пойдет по этому пути. Ведь в iPhone 13 ожидаются также заметные улучшения в качестве съемки на сверхширокоугольный объектив.