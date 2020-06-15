Xiaomi Mi 10 Pro+ получит 12-кратный оптический зум и мощную зарядку

Ещё в феврале Xiaomi представила новые флагманы Mi 10 и Mi 10 Pro. Последний является самым мощным на сегодня флагманом, но теперь ему в затылок дышит ещё более продвинутый Xiaomi Mi 10 Pro+.

По данным Gizchina, новинка получит 100-мегапиксельную основную камеру, 12-кратное оптическое увеличение, экран с частотой обновления 120 Гц и топовое железо. В числе последнего отмечается процессор Snapdragon 865, а также проводная зарядка мощность 65 Вт и беспроводная на 40 Вт. Ёмкость штатного аккумулятора не уточняется, однако она явно будет не ниже 4000 мА·ч.

Следует отметить, что в таком смартфоне уместнее смотрелся бы процессор Qualcomm Snapdragon 865+, однако его выход запланирован только на конец года, так что это вряд ли. Разве что китайская компания перенесёт релиз Xiaomi Mi 10 Pro+ на новогодние праздники.

Точной даты выхода и полных характеристик новинки пока нет. Хотя различные источники предполагают наличие 16 ГБ оперативной памяти, экран с диагональю 6,67 дюйма или близко к этому значению.

Также не исключено использование продвинутой системы охлаждения, в том числе на базе испарительной камеры или с активными кулерами.

О цене данных пока тоже нет.