Xiaomi Mi 10 представлен в Европе: цена на смартфон зашкаливает
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Новости

Xiaomi Mi 10 представлен в Европе: цена на смартфон зашкаливает

Xiaomi официально представила для европейского рынка Mi 10, который скоро должен появится в России. На практике такое происходит через одну-две недели.

Стоимость смартфонов линейки Xiaomi Mi 10 следующие:

  • Mi 10 8/128 ГБ — от 799 евро (около 70 тысяч рублей);
  • Mi 10 Pro 8/256 ГБ — от 999 евро (около 86 тысяч рублей).

Официальной информации о выходе в России пока нет, но если курс доллара сохранится на прежнем уровне, то стоит ожидать огромный ценник за китайский смартфон.

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