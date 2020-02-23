Xiaomi Mi 10 представлен в Европе: цена на смартфон зашкаливает

Xiaomi официально представила для европейского рынка Mi 10, который скоро должен появится в России. На практике такое происходит через одну-две недели.

Стоимость смартфонов линейки Xiaomi Mi 10 следующие:

Mi 10 8/128 ГБ — от 799 евро (около 70 тысяч рублей);

Mi 10 Pro 8/256 ГБ — от 999 евро (около 86 тысяч рублей).

Официальной информации о выходе в России пока нет, но если курс доллара сохранится на прежнем уровне, то стоит ожидать огромный ценник за китайский смартфон.