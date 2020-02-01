Xiaomi Mi 10 Pro поступил в продажу

Несмотря на проблемы в Китае, эта страна является первоочередной, где выходят новейшие смартфоны. Так было с Xiaomi Mi 10, так будет и с Xiaomi Mi 10 Pro. Напомним, что Xiaomi Mi 10 вышел на рынок еще на прошлой неделе с ценником в 573 доллара, имеет отличную камеру и аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки. Вариант Xiaomi Mi 10 Pro оказался куда ярче.

Этот девайс получил аккумулятор повышенной емкости с возможность ускоренной зарядки, ведь в комплекте есть зарядное устройство на 65 Вт, которым кстати, можно заряжать и ноутбуки. Что касается различных вариантов модификации, то здесь отметим следующие.

Xiaomi Mi 10 Pro 8 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ – 716 долларов;

Xiaomi Mi 10 Pro 12 ГБ ОЗУ+256 ГБ ПЗУ – 787 долларов;

Xiaomi Mi 10 Pro 12 ГБ ОЗУ+512 ГБ ПЗУ – 859 долларов.

Ожидается, что на рынок выйдет два цветовых варианта – белый и серо-голубой. Первым же покупателям будет предоставлено фирменное облачное хранилище на 1 ТБ. Если говорить о дисплее, то здесь все тот же 6,67-дюймовый экран AMOLED-экран с разрешением Full HD+ и частотой обновления – 90 Гц.

Нельзя не отметить вырез в дисплее под 20-мегапиксельную фронтальную камеру и основной квадро-модуль со 108-мегапиксельной камерой. Основой стал чипсет Snapdragon 865. Напомним, что всего за одну минуту в день выпуска Xiaomi Mi 10, смартфонов было продано на сумму 30 млн. долларов. Трудно и представить, что будет с Xiaomi Mi 10 Pro.