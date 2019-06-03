Представлена флагманская линейка Xiaomi Mi 10

Сегодня компания Xiaomi представила свою новую флагманскую линейку Mi 10. В ней всего два смартфона Mi 10 и Mi 10 Pro. Комплиментов в адрес новинок производитель не пожалел.

По сути, практически все характеристики флагманов были раскрыты до презентации. Как и ожидалось, Mi 10 работает на топовом процессоре Snapdragon 865, имеет 108-мегапиксельную основную камеру, дисплей с частой обновления 90 Гц и емкий аккумулятор с функцией быстрой зарядки.

У новинки 6,7-дюймовый AMOLED экран с разрешением Full HD+. От дисплея-водопада производитель отказался, но сделал боковые грани немного изогнутыми. В остальном дизайн смартфона никаких интересных фишек не получил. Привычные цвета и обычный внешний вид.

Различие между базовым Mi 10 и старшим Mi 10 Pro заключается только в камере. Всего по четыре датчика на смартфон, главным из которых выступает 108-мегапиксельный. Также базовая версия получила широкоугольный сенсор на 13 Мп и два дополнительных по 2 Мп.

У Mi 10 Pro расклад такой: основная — 108 Мп, телефото — 12 Мп, 2-кратный оптический зум, f/2, широкоугольная — 20 Мп, f/2,2 и еще одна телефото — 8 Мп, 5-кратный оптический зум, оптическая стабилизация, f/2. Кстати этот смартфон уже успели протестировать специалисты DxOMark. Сообщается, что он набрал рекордное количество баллов и сместил предыдущего лидера Huawei Mate 30 Pro 5G.

Флагманский Mi 10 оснастили аккумулятором на 4780 мАч, с поддержкой 30-ваттной зарядки. Старший Mi 10 Pro получил батарею на 4500 Мач, но 50-ваттную быструю зарядку. На этом отличия между смартфонами заканчиваются.

Из нововведений еще новая сверхбыстрая оперативная память LPDDR5. Флеш-память тоже будет быстрая по стандарту UFS 3.0.

Стоимость Xiaomi Mi 10 с 8/128 Гб составляет около 36 тысяч рублей, версия Mi 10 Pro с 12/128 Гб обойдется покупателю в 45 тысяч рублей.