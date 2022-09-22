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Новости

Xiaomi Civi 2 появилась на живых фото

Грядущий Xiaomi Civi 2 появился на живых фото. До этого компания вовсю подогревала интерес к новинке и публиковала тизеры.

Обновленная версия выглядит не такой «сверхтонкой» и «воздушной» как позиционировались первые Civi 1. Зато теперь появилась сдвоенная фронтальная камера с датчиками по 32 Мп, сделанная в стиле Dynamic Island.

По слухам, Xiaomi Civi 2 получит 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FULL HD и частотой обновления 120 Гц. Процессором послужит Snapdragon 7 Gen 1. Также будет подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Основную камеру наделят двумя модулями в круглом блоке, один из которых на 50 Мп + дополнительный датчик ниже.

Представить Xiaomi Civi 2 должны 27 сентября.

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Источник:
EqualLeaks

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