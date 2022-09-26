Опубликованы тизеры Xiaomi Civi 2 по всех цветах

Сегодня Xiaomi полностью раскрывает дизайн своего Civi 2. Немного ранее мы опубликовали кастомный набор этого смартфона в стиле Hello Kitty. Сейчас появились официальные тизеры новинки во всех цветах.

Xiaomi Civi 2 представят уже завтра — 27 сентября. Теперь стало известно, что он будет представлен в четырех цветах: белом, розовом, синем и черном.

Устройство получит 6,55-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 120 Гц. Процессором выступит Snapdragon 7 Gen1, емкость аккумулятора составит 4500 мАч + поддержка быстрой 67-ваттной зарядки. Также будет встроенный подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Также у Civi 2 будет сдвоенная фронтальная камера, которая напоминает Dynamic Island в iPhone 14 Pro. Толщина смартфона составит 7,23 мм, вес 171,8 г.

Стоимость устройства пока не раскрывается, но и его выхода осталось ждать недолго.

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