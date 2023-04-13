Xiaomi представит 18 апреля браслет Band 8

Компания Xiaomi уже на следующей неделе представит свои новинки. Кроме смартфона Xiaomi 13 Ultra и планшетов Pad 6, будет представлено следующее поколение фитнес-браслета Band 8.

При этом компания решила не томить публику догадками и показала внешний вид браслета на постере. По всей видимости Xiaomi Band 8 сохранит текущий дизайн овальной формы, но ушки для браслета станут более узкими, чтобы сочетаться с широкими ремешками.

Технические характеристики остаются неизвестными. По слухам, в модели будет использоваться технология Bluetooth 5.1, 1,62-дюймовый дисплей AMOLED с разрешением 192 × 490 пикселей и более 100 циферблатов.

Больше информации о новинке мы узнаем 18 апреля.