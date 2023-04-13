Xiaomi представит серию планшетов Pad 6 в этом месяце

Xiaomi уже на следующей неделе проведёт очередную презентацию своих новинок. В рамках мероприятия будет представлен не только флагманский смартфон Xiaomi 13 Ultra, а также фитнес-браслет Band 8 и планшет Pad 6. Остановимся на последнем.

Согласно официальным данным Xiaomi, базовая версия планшета получит чип Snapdragon 870, а старшая с приставкой «Pro» обзаведётся Snapdragon 8+ Gen 1. Блок основной камеры выполнен в стиле Xiaomi 13. Также уже известно, что планшет получит ввод стилусом и съёмную клавиатуру.

По информации инсайдеров, обе новинки получат экран с разрешением 2880×1800 точек и поддержкой 120/144 Гц. Также будет батарея на 10 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт.

Презентация новых устройство Xiaomi запланирована на 18 апреля.