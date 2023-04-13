Xiaomi 13 Ultra засветился на живом фото

Xiaomi вовсю готовится к анонсу Xiaomi 13 Ultra. Сейчас флагман как бы «случайно» сфотографировали в руках исполнительного директора Leica Матиаса Харшема.

И хоть рукой дизайн грядущей новинки прикрыли, камера с огромным блоком все равно видна. Подобные утечки часто появляются, чтобы подогревать внимание к приближающейся презентации.

Представят Xiaomi 13 Ultra уже 18 апреля. Ранее смартфон в белом цвете показали на подробных рендерах, их можно посмотреть здесь.