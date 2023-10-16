Xiaomi анонсировала умный наматрасник с водяным подогревом

Xiaomi анонсировала умный наматрасник Mijia Plumbing Blanket с интеллектуальными опциями подогрева и стерилизации.

Изделие включает в себя наматрасник и внешний блок, внутри которого происходит подогрев воды. Особое внимание уделено области ног и ступней. Внешний блок обладает мощностью 400 Вт и работает при невысоком уровне шума, не превышающем 25 дБ. Корпус наматрасника защищен от влаги и оборудован “одиннадцатикратной защитой”, что делает его безопасным в использовании. Кроме того, верхний слой наматрасника можно снять для стирки.

Управление наматрасником осуществляется через приложение Mijia, которое позволяет настраивать температуру для различных фаз сна и регулировать ее удаленно.

Стоит отметить функцию стерилизации, которая уничтожает постельных и пылевых клещей за 2 часа при нагреве до 65 °C.

Сейчас новинка собирается деньги на выпуск через платформу Xiaomi Youpin. Предзаказы начнут принимать с 18 октября по цене $55, а в розницу девайс появится по цене $70.