Xiaomi анонсировала ультрадоступный планшет Redmi Pad SE

Президент Xiaomi Group Лу Вейбинг на своей страничке в Weibo анонсировал ультрадоступный планшет Redmi Pad SE.

Судя по опубликованным изображениям, новинка является некой модификацией представленного в прошлом месяце планшета Redmi Pad SE, но по более низкой цене, которая в Китае составит 1000 юаней (13 200 ₽).

Кроме этого, Лу сообщил, что девайс получил 11-дюймовый дисплей с частотой обновления 90 Гц и сертификацию качества TÜV Rheinland, которая гарантирует защиту глаз.

Полноценная презентация планшета Redmi Pad SE состоится 21 сентября вместе со смартфонами Redmi Note 13 Pro и Note 13 Pro+.