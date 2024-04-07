Первый планшет POCO? Xiaomi анонсировала бюджетный Redmi Pad Pro

Компания Xiaomi готовится 10 апреля официально представить новый недорогой планшет Redmi Pad Pro. Вместе с ним дебютирует смартфон Redmi Turbo 3.

Планшет получит одну камеру со вспышкой, расположенные в “шайбах” в правом верхнем углу, четыре динамика, порт USB-C, а также аудиоразъем 3,5 мм. Он будет поддерживать клавиатуру и стилус.

Что касается характеристик, то официальной информации нет. Однако, по данным инсайдера Digital Chat Station, Redmi Pad Pro оснастят 12,1-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 2,5К, аккумулятором на 10000 мАч, HyperOS и 4-нанометровым процессором, который набирает около 650 тысяч баллов в AnTuTu.

По слухам, планшет может также дебютировать на мировом рынке, но под брендом POCO.