Xiaomi запустила продажи Redmi Pad в России

Xiaomi начала продавать на российском рынке Redmi Pad. Планшет предлагается по цене от 22 990 рублей.

Новинку представили в Индии в начале октября. У планшета 10,61-дюймовый дисплей с разрешением 2000 × 1200 пикселей, частотой 90 Гц и яркостью в 400 нит. Процессором выступает MediaTek Helio G99, емкость аккумулятора — 8000 мАч + поддержка 18-ваттной зарядки. Производитель обещает, что одного заряда хватит на 21 час просмотра видео и 12 часов игры.

Также есть две камеры по 8 Мп, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, четыре динамика и порт USB-C. Устройство работает на Android 12 с фирменной оболочкой MIUI 13 for Pad.

На российском рынке Redmi Pad представлен в одной конфигурации — 4 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

Стоимость в 22 990 рублей объявлена как сниженная, позже поднимется до 24 990 рублей. Планируемые даты отгрузки – 10 ноября.