Redmi Note 13 Pro получит датчик измерения пульса

Президент Xiaomi Group и генеральный менеджер бренда Redmi Лу Вейбинг продолжает делиться подробностями о готовящейся к выходу линейке смартфонов Redmi Note 13 Pro.

Note 13 Pro получит инновационный датчик отпечатков пальцев, который встроен непосредственно в экран устройства. Он обеспечивает ускоренное и плавное разблокирование устройства, а также может контролировать сердечный ритм пользователя.

Модели Redmi Note 13 Pro и Redmi Note 13 Pro+ будут оснащены новым глянцевым экраном с разрешением 1,5K. Его яркость достигает 1800 кд/м2, а частота ШИМ – 1920 Гц. Экран защищает глаза пользователя от вредного воздействия синего света и мерцания.

В смартфонах будут использованы разные процессоры. Внутри Redmi Note 13 Pro – Qulacomm Snapdragon 7+ Gen 2, тогда как Note 13 Pro+ получит MediaTek Dimensity 7200 Ultra. Кроме того, «плюсовая» модель будет оснащена 200-мегапиксельной камерой (Samsung HP3) с оптической стабилизацией, объективом из семи линз и диафрагмой f/1.65.

Официальная презентация новой серии запланирована на 21 сентября.