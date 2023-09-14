Xiaomi раскрыла дизайн Redmi Note 13 Pro

Долгожданная серия смартфонов получила дату релиза. Вместе с этим, Xiaomi наконец-то раскрыла дизайн Redmi Note 13 на официальном постере.

Note 13 Pro+ (слева) и Note 13 Pro (справа)

Note 13 Pro+ получил тонкие рамки с незначительно закругленным дисплеем и задней крышкой из экокожи. Модуль с камерой, вспышкой и названием выделен отдельными цветами.

Более простой Note 13 Pro имеет скромный дизайн с плоским экраном и заднюю крышку из стекла. Несмотря на то, что упоминание базового Note 13 есть в постере, самого изображения смартфона нет.

Премьера серии состоится 21 сентября.

Ранее Xiaomi раскрыла некоторые характеристики Note 13 Pro+.