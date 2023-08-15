Xiaomi выпустила 11-дюймовый планшет Redmi Pad SE

Бренд Redmi выпустил планшет Pad SE. Новинка получила процессор Snapdragon 680 в паре с 4, 6 или 8 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4X и накопителем eMMC 5.1 на 128 ГБ. Также память можно расширить при помощи micro SD до 1 ТБ.

Корпус устройства выполнен из алюминия. Общая толщина составляет 7,36 мм, а вес — 478 г.

Redmi Pad SE обладает 11-дюймовым экраном IPS с разрешением 1920×1200 точек и частотой обновления 90 Гц. Максимальная яркость 400 нит. Кроме того, дисплей получил сертификацию TUV Rheinland за низкий уровень синего света.

За звук отвечает четыре стереодинамика с поддержкой технологий Dolby Atmos и Hi-Res Audio. Дополнительно можно подключиться через разъём 3,5 мм.

Основная камера обладатель 8 Мп, фронтальная — 5 Мп. Оба модуля способны записывать видео в разрешении 1080 p. Ёмкость аккумулятора составляет 8000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт.

Работает планшет под управлением Android 13 с оболочкой MIUI Pad 14.

Цена Redmi Pad SE начинается от 199 евро и предлагается в трёх цветах: лавандово-фиолетовом, графитово-сером и мятно-зелёном.