Xiaomi 13 Ultra получит два модуля по 50 Мп с оптическим зумом

Популярный инсайдер Digital Chat Station рассказал новые подробности о Xiaomi 13 Ultra, анонс которого ожидается уже в апреле. Сообщается, что основная камера смартфона получит два модуля по 50 Мп.

Главным сенсором будет Sony IMX989. Вторым — 50-мегапиксельный датчик-телеобъектив Sony IMX858 с 5-кратными оптическим зумом и 120-кратным комбинированным, третий модуль может оказаться аналогичным.

Также по слухам, Xiaomi 13 Ultra получит процессор Snapdragon 8 Gen 2 и экран 2К. Предположительный дизайн устройства можно посмотреть тут.