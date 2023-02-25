Дизайн Xiaomi 13 Ultra подтвердился изображениями чехлов

Популярный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографии чехлов для Xiaomi 13 Ultra. Это еще одна утечка, которая подтверждает дизайн смартфона с большим выпуклым блоком камеры.

Ожидается, что Xiaomi 13 Ultra получит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц, процессор Snapdragon 8 Gen 2 и поддержку 90-ваттной зарядки. Основная камера получит 4 датчика, главным из которых будет Sony IMX989.

У флагмана будет 4 варианта расцветки из эко-кожи, их рендеры можно посмотреть тут. От более премиальных стеклянных или керамических панелей производитель отказался из-за «горбатой» формы устройства.

Представить Xiaomi 13 Ultra должны весной этого года.