Xiaomi 12T Pro с 200 Мп камерой появился на рендере

Xiaomi в скором времени представит свои флагманские Xiaomi 12T/12T Pro и доступный планшет Redmi Pad. Сейчас новинки появились на рендере.

Pro-версия смартфона примечательна, в первую очередь, свой камерой. Она получит 200-мегапиксельный датчик. Такой же модуль есть у Moto X30 Pro, так как Motorola успела первой выпустить смартфон с камерой на 200 Мп.

Дизайн устройства 12t Pro будет полностью повторять внешний вид Redmi K50 Edition/Ultra. Процессором выступит Snapdragon 8 Plus Gen 1. Примерная стоимость на европейском рынке на Xiaomi 12T Pro составит €650.

По слухам, планшет Redmi Pad будет построен на MediaTek Helio G99. У него будет 11,2-дюймовый дисплей, аккумулятор емкостью 7800 мАч + поддержка 22,5-ваттной зарядки.

Более подробные характеристики Xiaomi 12T Pro можно прочитать здесь.

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