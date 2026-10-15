OpenAI подает в суд на Apple за кражу данных о нераскрытом устройстве

OpenAI подала иск против Apple, утверждая, что бывший сотрудник компании украл конфиденциальную информацию о нераскрытых проектах оборудования и передал её Apple.

Согласно иску, неустановленный сотрудник Apple работал в OpenAI шесть месяцев, после чего вернулся в Apple, предоставив руководству детали разработки умного динамика и, возможно, AI-наушников, разрабатываемых совместно с LoveFrom.

OpenAI утверждает, что сотрудник украл более 100 файлов, связанных с проектами оборудования, и что эти данные могли повлиять на дизайн нового устройства Apple HomeView, которое было недавно анонсировано.

Apple отвергает обвинения, заявляя, что у них есть процедуры, предотвращающие использование конфиденциальной информации предыдущих работодателей, и что нет доказательств наличия украденных файлов на их серверах.