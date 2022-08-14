Раскрыты характеристики и цена Xiaomi 12T Pro

На днях Xiaomi представила свой новый Redmi K50 Extreme Edition, он также иногда фигурирует с названием Redmi K50 Ultra. Под такими именами он доступен в Китае, однако, скоро смартфон появится и в Европе, но уже как — Xiaomi 12T Pro.

Сейчас стали известны характеристики Xiaomi 12T Pro. Они подтверждают, что это одно устройство, только с разными экранами. У Redmi K50 Extreme Edition разрешение 1,5К, у Xiaomi 12T Pro — Full HD+. Частота обновления одинакова — 120 Гц.

Процессором выступает Snapdragon 8 Plus Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч + поддержка быстрой 120-ваттной зарядки. Основная камера получила датчик Samsung HM6 с OIS на 108 Мп, фронтальная — 20 Мп. Сканер отпечатков пальцев разместили под экраном.

Стоимость европейского Xiaomi 12T Pro составит €650. В Китае Redmi K50 Extreme Edition продается за $445.

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