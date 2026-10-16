Microsoft улучшит интеграцию Android-устройств в Windows 11 с новыми функциями
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Microsoft улучшит интеграцию Android-устройств в Windows 11 с новыми функциями

Microsoft представила расширенные функции интеграции Android-устройств в Windows 11, включая управление сообщениями и звонками.
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Редакция The GEEK сегодня в 10:52
Microsoft улучшит интеграцию Android-устройств в Windows 11 с новыми функциями

Microsoft официально анонсировала расширенную интеграцию Android-устройств в Windows 11, добавив новые функции управления сообщениями и звонками напрямую.

Пользователи смогут просматривать уведомления, отвечать на сообщения и управлять звонками прямо из Windows 11, без необходимости переключаться на смартфон. Дополнительно появятся функции управления приложениями и передачи файлов на поддерживаемых устройствах.

Согласно информации, Microsoft не указала конкретной даты релиза новых функций, и их доступность будет зависеть от модели устройства и мобильной платформы. Интеграция Phone Link уже позволяет избежать частого переключения между устройствами во время работы.

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