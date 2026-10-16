iOS запустили на Android-смартфоне

Разработчики проекта HackiOS показали работу iOS на Android-смартфоне. В отличие от оболочек и эмуляторов, команда пытается запускать систему непосредственно на стороннем железе через собственную UEFI-реализацию.

Сейчас проект находится на стадии переписывания и отладки. Публичной сборки для установки пока нет, а опубликованные демонстрации ограничиваются короткими роликами с интерфейсом системы. Данных о стабильности, поддерживаемых устройствах и совместимости приложений разработчики пока не раскрыли.

Создатели HackiOS заявляют, что после завершения работы проект станет полностью бесплатным и получит открытый исходный код. Платных версий или подписки не планируется.

Ранее разработчики уже демонстрировали загрузку ядра iOS на Samsung Galaxy J1 2016 года, но тогда система находилась на значительно более ранней стадии.