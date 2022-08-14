Представлен Motorola X30 Pro с камерой на 200 Мп

Motorola представила свой новый флагман и первый в мире смартфон с 200-мегапиксельной камерой — Motorola X30 Pro.

У устройства топовый процессор Snapdragon 8+ Gen 1, изогнутый 6,67-дюймовый OLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 1200 нит, есть поддержка HDR10+.

Основная камера тройная. Помимо того самого 200-мегапиксельного датчика с сенсором Samsung ISOCELL HP1, есть еще сверхширокоугольный на 50 Мп и телеобъектив Sony IMX663 на 12 Мп с 2-кратным оптическим зумом. У фронтальной камеры тоже хорошие показатели — 60 Мп.

Емкость аккумулятора составят 4610 мАч + поддержка быстрой проводной 125-ваттной зарядки. Объем оперативной памяти в зависимости от вариации составляет 8/12 Гб, встроенной — 128/256/512 Гб.

Пока смартфон доступен к покупке в Китае. Стоимость Motorola X30 Pro за версию с 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти составляет 3699 юаней ~ $548; за 12 Гб оперативной и 128 Гб встроенной придется отдать 4499 юаней ~ $668.

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