Российские обладатели Xbox столкнулись с новыми проблемами

Российские владельцы «параллельных» консолей Xbox столкнулись с новыми трудностями в использовании своих устройств. С начала 25 января многие игроки сообщают о сложностях подключения своих консолей к интернету.
Пользователи чаще всего сталкиваются с ошибками типа «Возникла временная проблема сети» или «Служба недоступна». Кроме того, консоли выдают различные коды ошибок, такие как:
- 0x80832003
- 0x87DD0017
- 0x87DD001A
- 0x80a40401
- 0x87DD0019
- 0x82d40007
Некоторые пользователи смогли решить проблему одним из трех способов:
Первый вариант в настройках Xbox пройти в раздел DNS и удалить появившиеся там цифры, ввести их снова, сохранить и перезагрузить консоль.
Второй вариант сменить российский регион на любой другой.
Третий вариант изменить DNS. Можно выбрать один из перечисленных ниже:
80.78.247.254
78.157.42.100
78.157.42.101
178.22.122.100
176.99.11.77
Тем не менее, в тяжелых случаях эти манипуляции оказываются неэффективными.