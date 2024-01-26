Российские обладатели Xbox столкнулись с новыми проблемами

Российские владельцы «параллельных» консолей Xbox столкнулись с новыми трудностями в использовании своих устройств. С начала 25 января многие игроки сообщают о сложностях подключения своих консолей к интернету.

Пользователи чаще всего сталкиваются с ошибками типа «Возникла временная проблема сети» или «Служба недоступна». Кроме того, консоли выдают различные коды ошибок, такие как:

0x80832003

0x87DD0017

0x87DD001A

0x80a40401

0x87DD0019

0x82d40007

Некоторые пользователи смогли решить проблему одним из трех способов:

Первый вариант в настройках Xbox пройти в раздел DNS и удалить появившиеся там цифры, ввести их снова, сохранить и перезагрузить консоль.

Второй вариант сменить российский регион на любой другой.

Третий вариант изменить DNS. Можно выбрать один из перечисленных ниже:

80.78.247.254

78.157.42.100

78.157.42.101

178.22.122.100

176.99.11.77

Тем не менее, в тяжелых случаях эти манипуляции оказываются неэффективными.