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Российские обладатели Xbox столкнулись с новыми проблемами

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Валентин Снежин сегодня в 15:02

Российские владельцы «параллельных» консолей Xbox столкнулись с новыми трудностями в использовании своих устройств. С начала 25 января многие игроки сообщают о сложностях подключения своих консолей к интернету.

Пользователи чаще всего сталкиваются с ошибками типа «Возникла временная проблема сети» или «Служба недоступна». Кроме того, консоли выдают различные коды ошибок, такие как:

  • 0x80832003
  • 0x87DD0017
  • 0x87DD001A
  • 0x80a40401
  • 0x87DD0019
  • 0x82d40007

Некоторые пользователи смогли решить проблему одним из трех способов:

Первый вариант в настройках Xbox пройти в раздел DNS и удалить появившиеся там цифры, ввести их снова, сохранить и перезагрузить консоль.

Второй вариант сменить российский регион на любой другой.

Третий вариант изменить DNS. Можно выбрать один из перечисленных ниже:

80.78.247.254
78.157.42.100
78.157.42.101
178.22.122.100
176.99.11.77

Тем не менее, в тяжелых случаях эти манипуляции оказываются неэффективными.

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Источник:
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Валентин Снежин

Валентин Снежин

Редактор. Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни. Пишу горячие новости и разбираю сложные темы.
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