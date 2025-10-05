App Store заполонили фейковые версии Sora 2. Пользователи путают их с приложением OpenAI | The GEEK
close
Новости

App Store заполонили фейковые версии Sora 2. Пользователи путают их с приложением OpenAI

Пользователи App Store по всему миру сталкиваются с десятками поддельных приложений.
Фото аватара
Валентин Снежин сегодня в 12:59

Пока OpenAI держит официальное приложение Sora только в США и Канаде, App Store по всему миру заполонили подделки, пытающиеся заработать на хайпе.

Один из зарубежных журналистов обратил внимание на то, что одно из таких приложений, «Sora 2: AI Video Generator», уже заняло девятое место в разделе “Фото и видео”. На первый взгляд оно выглядит правдоподобно — даже логотип напоминает оригинальный, но к OpenAI не имеет никакого отношения.

Поиск по запросу «Sora 2» выдаёт десятки клонов, среди которых встречаются версии с подзаголовками вроде “AI Video Creator” и “Veo 3 Video Engine”. Некоторые используют иконки с фирменной эмблемой OpenAI, другие требуют еженедельные подписки и предлагают «дополнительные функции», которых в официальной Sora не существует.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация в App Store — не новость. Аналогичные волны фейковых приложений появлялись при запуске ChatGPT, Grok и других громких сервисов. Тем не менее, пользователи, не знающие, что официальная Sora сейчас доступна только в США и Канаде, легко могут спутать подобные приложения с настоящим продуктом.

Apple пока не комментирует, почему десятки фейков проходят модерацию и поднимаются в топ рейтинга.

Что такое Sora?

Sora — это экспериментальное приложение от OpenAI для генерации видео по текстовому описанию. Оно способно создавать реалистичные видеоролики длиной до минуты на основе простых подсказок.

Пока Sora находится в ограниченном тестировании и официально доступна только в США и Канаде. OpenAI планирует расширить доступ чуть позже, после проверки безопасности и устойчивости модели.

id·211962·20251005_1259
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Автор и редактор, который превращает информацию в точные и живые тексты. Подписывайтесь на The GEEK в Телеграм.
Perplexity выпустила ИИ-браузер Comet для всех
OpenAI запустила аналог TikTok с ИИ-видео
Аниме, киберпанк или «Ходячий замок»: Алиса теперь умеет менять стиль изображений
Врачи фиксируют рост случаев «ИИ-психоза» после общения с чат-ботами
Нейросеть Алиса появится в Telegram и поможет решать задачи прямо в чате
Алиса научилась «оживлять» фото по любым заданным сюжетам
Безрамочный телевизор, монитор с двойным 4K и умный дом: что показала TCL на IFA 2025
В Южной Корее пожилым людям выдают «кукол-нянек» с ChatGPT
От копирайтера до психолога: какие роли чаще всего примеряет нейросеть Алиса
OpenAI запустила подписку ChatGPT Go
Gemini заработал в России. Мы проверили
OpenAI представила GPT‑5 — она бесплатная и мощнее всех прошлых версий
OpenAI выпустила мощные ИИ-модели с открытым кодом

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Обзор Acer Aspire 3 17: сосредоточен на деле

    Обзоры

  2. Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

    Обзоры

  3. Обзор Huawei Watch 5 спустя месяц: оставь смартфон дома, звони с часов

    Обзоры

  4. Обзор кресла ZONE 51 FREELANCER Z9: эргономика, массаж и подогрев

    Обзоры

  5. Обзор моноблока AOPEN WA272: универсальный рабочий инструмент для дома и офиса

    Обзоры

  6. Обзор Samsung Galaxy Z Fold 7: больше, тоньше, удобнее. Но стоит ли покупать?

    Обзоры
Смотреть все обзоры