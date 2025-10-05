App Store заполонили фейковые версии Sora 2. Пользователи путают их с приложением OpenAI

Пока OpenAI держит официальное приложение Sora только в США и Канаде, App Store по всему миру заполонили подделки, пытающиеся заработать на хайпе.

Один из зарубежных журналистов обратил внимание на то, что одно из таких приложений, «Sora 2: AI Video Generator», уже заняло девятое место в разделе “Фото и видео”. На первый взгляд оно выглядит правдоподобно — даже логотип напоминает оригинальный, но к OpenAI не имеет никакого отношения.

Поиск по запросу «Sora 2» выдаёт десятки клонов, среди которых встречаются версии с подзаголовками вроде “AI Video Creator” и “Veo 3 Video Engine”. Некоторые используют иконки с фирменной эмблемой OpenAI, другие требуют еженедельные подписки и предлагают «дополнительные функции», которых в официальной Sora не существует.

Эксперты отмечают, что подобная ситуация в App Store — не новость. Аналогичные волны фейковых приложений появлялись при запуске ChatGPT, Grok и других громких сервисов. Тем не менее, пользователи, не знающие, что официальная Sora сейчас доступна только в США и Канаде, легко могут спутать подобные приложения с настоящим продуктом.

Apple пока не комментирует, почему десятки фейков проходят модерацию и поднимаются в топ рейтинга.

Что такое Sora?

Sora — это экспериментальное приложение от OpenAI для генерации видео по текстовому описанию. Оно способно создавать реалистичные видеоролики длиной до минуты на основе простых подсказок.

Пока Sora находится в ограниченном тестировании и официально доступна только в США и Канаде. OpenAI планирует расширить доступ чуть позже, после проверки безопасности и устойчивости модели.