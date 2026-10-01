IKEA и Xbox представили коллекцию YXSTABY для дома
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IKEA и Xbox представили коллекцию YXSTABY для дома

Коллекция YXSTABY из девяти предметов уже появилась в магазинах IKEA, а онлайн выйдет позднее в 2026 году.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:03
IKEA и Xbox представили коллекцию YXSTABY для дома

IKEA и Xbox объявили о запуске коллекции YXSTABY для домашнего гейминга. В неё вошли девять предметов мебели и аксессуаров, разработанных компаниями совместно.

В основу дизайна легли элементы контроллера Xbox. Среди предметов — подушка и поднос в форме крестовины, зеркальная витрина для контроллера и коллекционных фигурок, игровое кресло, подставка для монитора и тумба для телевизора на колёсах.

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Отдельно выделяется табурет в форме стика: его создали на базе исходных 3D-файлов Xbox Wireless Controller. Коллекция YXSTABY уже поступила в магазины IKEA, а онлайн-продажи начнутся позднее в 2026 году.

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