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Xbox может проиграть «войну консолей» после выхода PlayStation 5 Pro

Фото аватара
Алексей Авдеев 28 июля 2023 в 23:28

Microsoft может быть не готовой к ответу на выход PlayStation 5 Pro. Всё из-за того, что компания не может предоставить достойного конкурента. Уже сейчас многие игровые студии говорят о том, что PlayStation 5 гораздо быстрее и мощнее Xbox Series S и X.

В качестве примера приводятся слова разработчиков Baldurʼs Gate 3. Они не могут локализовать продукт на Xbox из-за увеличенной нагрузки на консоли. При этом отмечается, что Microsoft не выделяется проблемами с релизами, но она заметно отстает в техническом плане от Sony.

При этом уже сейчас, Sony готовится к выходу PS5 Pro. Ведь не зря компания проводит масштабную распродажу своих консолей.

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Источник:
WindowsCentral

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