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Новости

Xbox Live получит новое название

Участники программы бета-тестирования Xbox insider заметили, что Microsoft переименовала Xbox Live в Xbox network. В самой компании информацию подтвердили и отметили, что делают это для того, чтобы игроки могли легко отличить бесплатные услуги от платной подписки Xbox Live Gold.

В январе 2021 года, Microsoft делали попытки повысить стоимость подписки Xbox Live Gold для некоторых стран. Игроки и пользователи отреагировали на новость очень негативно, и компания решила свернуть планы по повышению стоимости на подписку.

Первый запуск Xbox Live состоялся в ноябре 2002 года, практически через год после выхода оригинального Xbox.

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Источник:
The Verge
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