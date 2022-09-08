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Новости

Представлена Xbox Series S в дизайне «Дома дракона»

Microsoft и HBO анонсировали уникальную консоль Xbox Series S в стиле сериала «Дом дракона». В планах компании разыграть её среди подписчиков в Твиттере.

Эксклюзивная Xbox выполнена в стиле дома Таргариенов, а также отделана вестеросскими узорами. Миниатюрная копия «Железного Трона», выступает подставкой для консоли.

Уже известно, что Xbox Series S в стиле сериала «Дом дракона», создана в единственном экземпляре. Чтобы принять участие в розыгрыше достаточно сделать ретвит записи Xbox в Твиттере.

Розыгрыш стартовал 8 сентября и продлится до 26 октября 2022 года.

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Источник:
Twitter
Валентин Снежин

Валентин Снежин

Зависимая от гаджетов и кофеина форма жизни.

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